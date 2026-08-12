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Сборная Нидерландов получила нового главного тренера
"Оранжевых" возглавил Хави.
Бывший игрок и главный тренер "Барселоны" Хави возглавил сборную Нидерландов.
О назначении 46-летнего испанского специалиста главным тренером "Оранье" сообщили на официальных ресурсах сборной.
Контракт Хави с "Оранжевыми" рассчитан до 2030 года — до завершения следующего чемпионата мира.
Испанец сменил на посту Роналда Кумана, под руководством которого сборная Нидерландов дошла до 1/16 финала ЧМ-2026, где уступила Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3).
Хави возобновил тренерскую карьеру после двухлетней паузы. Летом 2024-го он покинул "Барселону", которую возглавлял с сезона 2021/22. Вместе с каталонцами он выигрывал Ла Лигу и Суперкубок Испании.
Ранее сообщалось, что еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026.