Сборная Нидерландов получила нового главного тренера

Хави / © Associated Press

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Бывший игрок и главный тренер "Барселоны" Хави возглавил сборную Нидерландов.

О назначении 46-летнего испанского специалиста главным тренером "Оранье" сообщили на официальных ресурсах сборной.

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Контракт Хави с "Оранжевыми" рассчитан до 2030 года — до завершения следующего чемпионата мира.

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Испанец сменил на посту Роналда Кумана, под руководством которого сборная Нидерландов дошла до 1/16 финала ЧМ-2026, где уступила Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3).

Хави возобновил тренерскую карьеру после двухлетней паузы. Летом 2024-го он покинул "Барселону", которую возглавлял с сезона 2021/22. Вместе с каталонцами он выигрывал Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026.

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