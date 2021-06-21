Сборная Нидерландов разгромила Северную Македонию в группе Украины на Евро-2020

"Оранье" завершили групповой этап с максимальным показателем в графе очков.

Сборная Нидерландов крупно обыграла команду Северной Македонии в матче заключительного тура Евро-2020. Поединок на "Иоганн Кройфф Арене" в Амстердаме завершился победой "оранжевых" со счетом 3:0.

Еще в первом тайме новичок каталонской "Барселоны" Мемфис Депай на 24-й минуте распечатал ворота македонцев.

После перерыва Нидерланды закрепили свое преимущество. Депай дважды ассистировал Джорджиньо Вейналдуму, который оформил дубль, забив на 51-й и 58-й минутах.

В параллельном матче сборная Украины проиграла Австрии (0:1) и серьезно рискует остаться за бортом турнира после завершения всех поединков в других группах.

Украина с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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