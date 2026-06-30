Сборная Нидерландов установила антирекорд Мундиалей после вылета с ЧМ-2026

Сборная Нидерландов / © Associated Press

Реклама

Сборная Нидерландов установила уникальный антирекорд чемпионатов мира по футболу.

В ночь на 30 июня подопечные Рональда Кумана в драматической серии пенальти проиграли команде Марокко и вылетели с ЧМ-2026.

"Оранье" стали первой командой, которая четыре раза подряд покидала мировое первенство без поражений в основное время — исключительно в овертаймах или сериях пенальти (2010, 2014, 2022, 2026).

Реклама

Последний раз нидерландцы проигрывали за 90 минут еще на ЧМ-2006. В то же время "Оранжевые" до сих пор ни разу не триумфовали на Мундиалях.

Отметим, что на ЧМ-2026 сборная Нидерландов заняла первое место в группе F, сыграв вничью с Японией (2:2), разгромив Швецию (5:1) и обыграв Тунис (3:1). В 1/16 финала "Оранье" в серии пенальти уступили Марокко (1:1, пен. 2:3), хотя вели в счете до 90+1-й минуты.

В 1/8 финала марокканцы сразятся с Канадой, которая в 1/16 финала обыграла ЮАР (1:0).

Матч Канада — Марокко состоится в субботу, 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Реклама

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Новости партнеров