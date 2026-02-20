Сборная Норвегии побила рекорд зимних Олимпийских игр по количеству золотых медалей

Йоханнес Клебо / © Associated Press

Сборная Норвегии установила абсолютный рекорд зимних Олимпийских игр по количеству выигранных золотых медалей.

В пятницу, 20 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдаль победил в масс-старте, выборов для своей сборной 17-ю награду высшего сорта на Олимпиаде-2026.

Благодаря этому результату сборная Норвегии превзошла свое достижение Олимпийских игр-2022, когда завоевала 16 золотых медалей.

На ОИ-2026 норвежцы завоевывали награды в семи видах спорта, а самым успешным по количеству наград стал биатлон, в котором они выбороли сразу 11 наград (три — золотые).

Самым успешным спортсменом норвежской сборной на Олимпиаде-2026 является лыжник Йоханнес Клебо, в активе которого пять золотых медалей.

18 февраля Клебо обновил рекорд по количеству золотых медалей в истории зимних Игр, став десятикратным олимпийским чемпионом.

Норвежцы с 17 золотыми наградами сверхуверенно лидируют в медальном зачете ОИ-2026. Ближайшие преследователи, команды США и Италии, имеют по 9 наград высшего сорта.

К слову, на прошлой зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, победу в медальном зачете также одержала Норвегия. Тогда второй стала Германия, а третье место занял Китай.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего и будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград на этих Играх.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.