Сборная Норвегии во второй раз разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026
"Скуадра Адзурра" будет вынуждена проходить плей-офф квалификации на Мундиаль.
Сборная Норвегии на выезде разгромила Италию в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:4.
На 11-й минуте встречи "Скуадра Адзурра" открыла счет – отличился Франческо Пио Эспозито.
Но во втором тайме норвежцы совершили камбэк и в итоге одержали разгромную победу. Дубль оформил Эрлинг Холанд. Еще по одному мячу забили Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.
Обзор матча Италия – Норвегия
Стоит отметить, что Норвегия разбила Италию во второй раз в нынешней квалификации на континентальное первенство. В домашнем поединке, который состоялся 6 июня в Осло, норвежцы разгромили итальянцев со счетом 3:0.
Италии нужно было побеждать Норвегию с разницей в девять мячей, чтобы выиграть группу и выйти на ЧМ-2026. Так что именно норвежцы (24 очка) с первого места квалифицировались на Мундиаль, а подопечные Дженнаро Гаттузо стали вторыми и весной сыграют в плей-офф отбора.
Сборная Норвегии сыграет на чемпионате мира по футболу в четвертый раз в истории и впервые с 1998 года.
Норвегия – пятая европейская сборная, которая отобралась на ЧМ-2026. Ранее это сделали Англия, Франция, Хорватия и Португалия.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что сборная Украины вырвала победу над Исландией и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026.