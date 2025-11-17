Сборная Норвегии во второй раз разгромила Италию и вышла на ЧМ-2026

Сборная Норвегии / © Associated Press

Сборная Норвегии на выезде разгромила Италию в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:4 .

На 11-й минуте встречи "Скуадра Адзурра" открыла счет – отличился Франческо Пио Эспозито.

Но во втором тайме норвежцы совершили камбэк и в итоге одержали разгромную победу. Дубль оформил Эрлинг Холанд. Еще по одному мячу забили Антонио Нуса и Йорген Странд Ларсен.

Обзор матча Италия – Норвегия

Стоит отметить, что Норвегия разбила Италию во второй раз в нынешней квалификации на континентальное первенство. В домашнем поединке, который состоялся 6 июня в Осло, норвежцы разгромили итальянцев со счетом 3:0.

Италии нужно было побеждать Норвегию с разницей в девять мячей, чтобы выиграть группу и выйти на ЧМ-2026. Так что именно норвежцы (24 очка) с первого места квалифицировались на Мундиаль, а подопечные Дженнаро Гаттузо стали вторыми и весной сыграют в плей-офф отбора.

Турнирная таблица группы I отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Сборная Норвегии сыграет на чемпионате мира по футболу в четвертый раз в истории и впервые с 1998 года.

Норвегия – пятая европейская сборная, которая отобралась на ЧМ-2026. Ранее это сделали Англия, Франция, Хорватия и Португалия.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины вырвала победу над Исландией и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026.