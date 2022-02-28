Сборная по футболу вслед за "русским кораблем": УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в турнирах

Сборная по футболу вслед за "русским кораблем": УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в турнирах

Из-за агрессии Путина команды не сыграют матчи плей-офф ЧМ-2022 и в 1/9 Лиги Европы.

Россию отстранили от участия в футбольных соревнованиях из-за войны в Украине.

Об этом пишет издание UA Футбол.

Футбольные турниры УЕФА и ФИФА приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета и отстранили российские команды от участия в матчах.

Из-за агрессии Путина сборная по футболу России не сыграет матчи плей-офф ЧМ-2022. Команда должна была сразиться с поляками. В то же время 1/9 Лиги Европы пропустит и "Спартак", который должен встретиться с "РБ Лейпциг".

Напомним, что футболисты и болельщики английских клубов "Манчестер Сити" и "Эвертон" перед очной встречей 27-го тура АПЛ поддержали Украину в связи с российским вторжением.