Сборная Польши объявила имя нового главного тренера

Сборная Польши по футболу официально получила нового главного тренера. Им стал 50-летний польский специалист Михал Пробеж.

Об этом Польский футбольный союз сообщил на своем официальном сайте.

На посту наставника "Кадры" Пробеж заменил португальца Фернанду Сантуша, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в отборе на Евро-2024.

После пяти сыгранных матчей поляки с 6 очками занимают лишь четвертое место в группе с Албанией (10 баллов), Чехией (8), Молдовой (8) и Фарерами (1).

Сантуш возглавлял сборную Польши с января 2023 года. Под его руководством поляки трижды проиграли в квалификации на чемпионат Европы: Чехии (1:3), Молдове (2:3) и Албании (0:2).

До недавнего времени Пробеж возглавлял молодежную сборную Польши (U-21). Он также работал с "Краковией" и "Ягеллонией", с которыми выигрывал Кубок и Суперкубок Польши.

Следующий матч в рамках отбора на Евро-2024 поляки сыграют 12 октября на выезде с Фарерскими островами.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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