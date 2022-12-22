Сборная Польши уволила главного тренера после ЧМ-2022 – на должность сватают Шевченко

Польская футбольная ассоциация приостановила сотрудничество с главным тренером Чеславом Михневичем.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

52-летний руководитель покинет свой пост после завершения календарного года.

Известно, что глава ассоциации Цезары Кулеша лично заинтересован в том, чтобы команду возглавил украинский специалист Андрей Шевченко. С украинцем пытались договориться еще в январе 2022 года, когда он тренировал Дженоа, но тогда сделать этого не удалось.

Михневич возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством поляки вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, где уступили будущее Франции (1:3).

В общей сложности под руководством Михневича национальная сборная Польши сыграла 13 матчей, в которых 5 раз победила, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла.

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