Сборная Польши уволила главного тренера за провал в квалификации на Евро-2024

Португальский специалист Фернанд Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши.

Об этом Польский футбольный союз объявил на своем официальном сайте.

Причиной отставки Сантуша стали неудовлетворительные результаты команды в отборе на Евро-2024. После пяти сыгранных матчей поляки с 6 очками занимают лишь четвертое место в группе с Албанией (10 баллов), Чехией (8), Молдовой (8) и Фарерами (1).

В последнем поединке под руководством Сантуша польская сборная проиграла Албании (0:2). Это поражение стало для "Кадры" уже третьим в текущем отборе. Ранее поляки уступили Чехии (1:3) и Молдове (2:3).

Сантуш возглавил сборную Польши в январе 2023 года. До этого он работал с командой Португалии, которую приводил к победам на Евро-2016 и в Лиге наций-2018/19.

Контракт 68-летнего португальского специалиста с польской сборной был рассчитан до 2026 года. Имя нового главного тренера "Кадры" будет объявлено позже.

Следующий матч в рамках отбора на Евро-2024 поляки сыграют 12 октября на выезде с Фарерскими островами.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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