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Сборная Польши узнала о сопернике в финале плей-офф квалификации на ЧМ-2022

Сборная Польши узнала о сопернике в финале плей-офф квалификации на ЧМ-2022

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Сборная Польши узнала о сопернике в финале плей-офф квалификации на ЧМ-2022

fifa.com

Швеция в дополнительное время одолела Чехию.

Сборная Швеции обыграла команду Чехии (1 :0 ) в полуфинале плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Единственный гол противостояния забил Робин Квайсон на 110-й минуте.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 шведы встретятся со сборной Польши, сразу попавшей в финал. Сборная России, которая должна была встретиться с поляками в полуфинале, была отстранена от участия в турнире из-за вторжения РФ в Украину.

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