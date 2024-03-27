Сборная Польши в серии пенальти обыграла Уэльс и стала последним участником Евро-2024 (видео)

На континентальном первенстве поляки встретятся в группе с Нидерландами, Австрией и Францией.

Сборная Польши победила команду Уэльса в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024. Основное и дополнительное время поединка в Кардиффе завершилось со счетом 0:0 , а в серии пенальти точнее были польские футболисты.

В течение всего матча обе сборные не создали большого количества голевых моментов. Поляки били по воротам чаще – 13 против 11, но по ударам в створ преобладали валлийцы – 3:0. По ожидаемым голам (xG) команда Уэльса превзошла "Кадру" – 0,85 на 0,41.

В серии пенальти хозяева не реализовали последний пятый удар – ошибся Дэниел Джеймс, тогда как поляки реализовали все свои пять попыток.

Обзор матча Уэльс – Польша

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что в полуфинале плей-офф Польша разгромила Эстонию (5:1), а Уэльс разбил Финляндию (4:1).

На Евро-2024 сборная Польши сразится в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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