Сборная Польши в серии пенальти обыграла Уэльс и стала последним участником Евро-2024 (видео)

На континентальном первенстве поляки встретятся в группе с Нидерландами, Австрией и Францией.
Сборная Польши победила команду Уэльса в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024. Основное и дополнительное время поединка в Кардиффе завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были польские футболисты.
В течение всего матча обе сборные не создали большого количества голевых моментов. Поляки били по воротам чаще – 13 против 11, но по ударам в створ преобладали валлийцы – 3:0. По ожидаемым голам (xG) команда Уэльса превзошла "Кадру" – 0,85 на 0,41.
В серии пенальти хозяева не реализовали последний пятый удар – ошибся Дэниел Джеймс, тогда как поляки реализовали все свои пять попыток.
Обзор матча Уэльс – Польша
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, что в полуфинале плей-офф Польша разгромила Эстонию (5:1), а Уэльс разбил Финляндию (4:1).
На Евро-2024 сборная Польши сразится в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.
Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.
Читайте также:
Сборная Грузии в серии пенальти одолела Грецию и впервые в истории вышла на чемпионат Европы (видео)
Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией и завоевала путевку на Евро-2024 (видео)
Евро-2024: результаты жеребьевки финального турнира, состав всех групп