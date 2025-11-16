ТСН в социальных сетях

Проспорт
304
2 мин

Сборная Португалии без Роналду феерически разнесла Армению и вышла на ЧМ-2026

Подопечные Роберто Мартинеса отгрузили девять мячей в ворота соперника.

Максим Приходько
Сборная Португалии

Сборная Португалии / © Associated Press

Сборная Португалии разбила команду Армении в матче заключительного тура группы F квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Драгау" в городе Порту завершился со счетом 9:1.

Хет-триками отличились Бруно Фернандеш и Жоау Невеш. Еще по голу забили Ренату Вейга, Гонсалу Рамуш и Фрасишку Консейсау.

Армяне ответили лишь одним результативным ударом Эдуарда Сперцяна.

Отметим, что лидер португальцев Криштиану Роналду пропускал этот матч из-за дисквалификации – 40-летний форвард получил красную карточку в предыдущем поединке с Ирландией (0:2).

Обзор матча Португалия – Армения

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы Португалия (13 очков) заняла первое место в группе F и завоевала прямую путевку на Мундиаль.

Португалия – четвертая европейская сборная, которая отобралась на ЧМ-2026. Раньше это сделали Англия, Франция и Хорватия.

В параллельном матче Венгрия и Ирландия в Будапеште определяли обладателя второй строчки, позволяющей попасть в плей-офф квалификации. Ирландцам необходима была только победа и они добились желаемого – венгры вели в счете 1:0 и 2:1, но в итоге проиграли 2:3.

Героем встречи стал ирландский нападающий Трой Перротт, который оформил хет-трик, причем победный гол забил на 90+6-й минуте.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

