Сборная Португалии без Роналду проиграла Хорватии в товарищеском матче перед Евро-2024

Победу "клетчатым" принесли голы Модрича и Будимира.
Сборная Португалии дома уступила Хорватии в товарищеском матче в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024. Поединок завершился поражением хозяев со счетом 1:2.
Подопечные Златко Далича вышли вперед уже в дебюте встречи – на 8-й минуте пенальти реализовал Лука Модрич.
На старте второго тайма португальцы отыгрались – на 48-й минуте Диогу Жота замкнул прострел Нельсона Семеду.
Однако хорваты вскоре снова повели в счете – на 56-й минуте Марио Пашалич мощным ударом угодил в перекладину, после чего Анте Будимир удачно сыграл на добивании.
Избежать поражения хозяева не сумели. Отметим, что главная звезда португальцев Криштиану Роналду весь матч провел на скамейке для запасных.
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Сборная Португалии сыграет еще один спарринг перед стартом Евро-2024: команда Роберто Мартинеса 11 июня примет Ирландию. На континентальном первенстве португальцы будут соревноваться в группе F с Чехией, Турцией и Грузией.
Хорваты провели последний контрольный матч перед чемпионатом Европы. На Евро-2024 "клетчатые" сыграют в квартете B против Испании, Албании и Италии.
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Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут с 14 июня по 14 июля в Германии.
Ранее сообщалось, что букмекеры назвали фаворитов Евро-2024.
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