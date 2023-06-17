Сборная Португалии c Роналду разгромила Боснию и Герцеговину в отборе на Евро-2024 (видео)

Команда Роберто Мартинеса сохранила лидерство в своей группе квалификации на континентальное первенство.
Сборная Португалии дома разбила команду Боснии и Герцеговины в матче 3-го тура отбора на Евро-2024 – 3:0.
Португальцы вышли вперед в конце первого тайма усилиями Бернарду Силвы.
Закрепили свое превосходство подопечные Роберто Мартинеса во второй половине встречи. Дубль оформил Бруну Фернандеш, отличившись на 77-й и 90+3-й минутах.
Добавим, что звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе португальской сборной и провел на поле полный матч.
Таким образом, сборная Португалии одержала третью победу подряд на старте квалификации на Евро-2024. С 9 очками Роналду и Ко лидируют в группе J. Далее расположились Словакия (7), Люксембург (4), Босния и Герцеговина (3), Исландия (3) и Лихтенштейн (0).
В следующем туре отбора на континентальное первенство португальцы 20 июня на выезде сыграют против Исландии. Команда Боснии и Герцеговины в тот же день примет Люксембург.
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