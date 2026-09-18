Сборная Португалии объявила состав на матчи Лиги наций — вызвали ли Роналду

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш определился с футболистами, вызванными в национальную команду на матчи Лиги наций в сентябре и октябре.

Об этом сообщается на официальном сайте португальской федерации футбола.

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В список из 25 игроков попал и 41-летний легендарный форвард Криштиану Роналду, который сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср".

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Таким образом, Криштиану сможет помочь своей сборной в четырех ближайших поединках Лиги наций — против Уэльса (24 сентября), Норвегии (27 сентября), Дании (1 октября) и второй игре с норвежцами (4 октября).

В этом сезоне Роналду провел семь матчей за "Аль-Наср", в которых забил три гола.

Отметим, что сборная Португалии является действующим победителем Лиги наций. В финале предыдущего розыгрыша турнира португальцы в серии пенальти одолели Испанию.

Напомним, Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 233 поединка в составе национальной команды, в которых отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

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Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 он провел пять матчей, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения будущего чемпиона — Испании (0:1).

После поражения от испанцев Роналду не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

Ранее сообщалось, что новый тренер сборной Португалии определился с будущим Роналду в команде.

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