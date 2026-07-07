Сборная Португалии осталась без тренера после драматического вылета с ЧМ-2026

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес / © Associated Press

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Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии после вылета с чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала Мундиаля португальцы проиграли Испании (0:1), пропустив единственный гол в компенсированное ко второму тайму время.

"Это конец цикла. Сейчас важно двигаться дальше. Это вполне естественно, что президент имеет право сам выбирать главного тренера сборной. Я благодарен за всю ту поддержку, которую мне оказали", — сказал Мартинес на пресс-конференции после поединка против испанцев.

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52-летний испанец возглавил команду в январе 2023 года. Вместе со сборной Португалии он стал победителем Лиги наций-2024/25. До этого он также тренировал сборную Бельгии, "Эвертон", "Уиган и "Суонси".

Отметим, что на ЧМ-2026 португальцы заняли второе место в группе K, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), разгромив Узбекистан (5:0) и разделив очки с Колумбией (0:0). В 1/16 финала команда Криштиану Роналду одержала волевую победу над Хорватией (2:1).

Ранее сообщалось, что Роналду не сдержал слез после драматического поражения от Испании и вылета с ЧМ-2026.

Напомним, Испания в 1/4 финала сразится с победителем матча США — Бельгия, который состоится во вторник, 7 июля, в 03:00 по киевскому времени.

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