Сборная Португалии проведет церемонию чествования Роналду перед следующим матчем Лиги наций

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Сборная Португалии перед домашним матчем 5-го тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Дании проведет церемонию чествования легендарного форварда Криштиану Роналду, который 5 ноября объявил о завершении карьеры в национальной команде.

По информации издания A Bola, вся португальская команда выйдет на поле в футболках с седьмым номером, который принадлежал Роналду, отдав почести легендарному бомбардиру.

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Решение было принято во время встречи президента Федерации футбола Португалии Педру Проэнсы, главного тренера Жорже Жезуша и капитанов команды — Бернарда Силвы, Рубена Диаша и Бруну Фернандеша.

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Кроме того, пятикратный обладатель "Золотого мяча" получит особенную историческую награду на стадионе непосредственно перед началом матча.

Также на 7-й минуте поединка игру планируют приостановить, чтобы команды и болельщики стоя громкими аплодисментами почтили Роналду.

Матч Португалия — Дания состоится в субботу, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Роналду завершил карьеру в сборной после громкого скандала, который разразился во время прошлой международной паузы. Форвард самовольно покинул расположение национальной команды после того, как остался на скамейке для запасных в матче Лиги наций против Норвегии.

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Роналду обиделся на главного тренера португальцев Жорже Жезуша, который не выпустил его на поле, несмотря на то, что отправил разминаться. Перед матчем с норвежцами 72-летний специалист заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение.

Впоследствии состоялась встреча Роналду с тренером и президентом Португальской федерации футбола. По ее результатам наставник должен был на пресс-конференции пролить свет на эту ситуацию, зачитав 8 пунктов, составленных Криштиану, но не сдержал слова.

Роналду разозлился на Жезуша и покинул расположение национальной команды. Позже Криштиану опубликовал заявление, в котором рассказал свою версию конфликта.

10 октября Португальская федерация футбола временно отстранила Роналду от сборной Португалии до окончательного решения по дисциплинарному делу, которое было открыто против него.

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19 октября Роналду официально наказали за самовольное покидание лагеря сборной — форварда дисквалифицировали на 30 дней и оштрафовали на 255 евро.

Фактически "бан" не задел ни одного матча сборной Португалии и Роналду имел возможность сыграть в заключительных турах группового этапа Лиги наций против Дании (14 ноября) и Уэльса (17 ноября). Однако Криштиану решил навсегда проститься с национальной командой.

41-летний Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что сын Роналду получил дебютный вызов в сборную Португалии U-17.

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