Сборная Португалии с голом Роналду обыграла Польшу в Лиге наций (видео)

Португальцы лидируют в своей группе, продолжая идти без очковых потерь.

Сборная Португалии на выезде победила Польшу в матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок в Варшаве завершился со счетом 1:3 .

Гости открыли счет в середине первого тайма – Бернарду Силву отличился на 26-й минуте после передачи Бруну Фернандеша.

На 37-й минуте португальцы увеличили свое преимущество в счете – Криштиану Роналду удачно сыграл на добивании после того, как Рафаэл Леау попал в штангу.

Во втором тайме поляки сократили отставание – на 78-й минуте забил Петр Зелинский.

Однако избежать поражения хозяевам не удалось. На 88-й минуте польский защитник Ян Беднарек срезал мяч в свои ворота, что окончательно сняло вопрос о победителе встречи.

Обзор матча Польша – Португалия

В другом поединке третьего тура этого квартета Хорватия дома обыграла Шотландию (2:1).

Португалия выиграла все три матча в группе 1 Дивизиона А Лиги наций и с 9 очками единолично лидирует. Второе место занимает Хорватия (6 баллов), третьей идет Польша (3 пункта), Шотландия (0) – последняя.

В следующем четвертом туре Лиги наций португальцы на выезде сыграют против Шотландии, а Польша примет Хорватию. Оба матча состоятся 15 октября.

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