Сборная Португалии с голом Роналду одолела Венгрию в матче отбора на ЧМ-2026

Криштиану Роналду / © Associated Press

Реклама

Сборная Португалии на выезде победила команду Венгрии в своем втором матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на "Пушкаш Арене" в Будапеште завершился со счетом 2:3 .

На 21-й минуте встречи венгров вывел вперед Барнабаш Варга. На 36-й минуте гости отыгрались усилиями Бернарду Силвы.

На 58-й минуте португальцев вывел вперед легендарный Криштиану Роналду, реализовав пенальти. Для 40-летнего Криштиану это 141-й мяч за сборную и 943-й в карьере.

Реклама

На 84-й минуте Варга оформил дубль, сравнив счет. Но португальцы все же вырвали победу благодаря голу Жоау Канселу на 86-й минуте.

Обзор матча Венгрия – Португалия

В другом матче второго тура группы F сборная Армении дома победила Ирландию со счетом 2:1.

После двух стартовых туров Португалия с 6 очками лидирует в этом квартете. Армения (3 балла) идет второй. Замыкают группу Венгрия и Ирландия, которые имеют по одному зачетному пункту.

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 португальцы примут ирландцев, а венгры дома сразятся с армянами. Оба матча состоятся 11 октября.

Реклама

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.