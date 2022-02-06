Сборная Португалии совершила суперкамбэк против России и выиграла "золото" Чемпионата Европы по футзалу

Сборная Португалии совершила суперкамбэк против России и выиграла "золото" Чемпионата Европы по футзалу

Португальцы уступали с разницей в два мяча, но вырвали трофей из рук россиян.

Сборная Португалии обыграла команду России в финале Чемпионате Европы-2022 по футзалу и завоевала золотые награды континентального первенства. Поединок в Амстердаме завершился со счетом 4:2 .

На 10-й минуте россиян вывел вперед Антон Соколов, а уже через три минуты преимущество команды страны-агрессора удвоил Андрей Афанасьев.

Перед перерывом португальцы сократили отставание - точный удар нанес Томаш Пасу. А во втором тайме сборная Португалии сумела сначала сравнять счет, а затем и вырваться вперед - дубль оформил Андре Коэлью. А за секунду до конца матча жирную точку поставил Пани Варела - 4:2.

Таким образом, португальцы защитили звание чемпионов Европы по футзалу. Отметим, что в полуфинале с испанцами сборная Португалии также "горела" с разницей в два мяча, но сделала эффектный камбек.

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В полуфинале Евро-2022 украинская сборная потерпела поражение от команды России со счетом 2:3, а в поединке за "бронзу" подопечные Александра Косенко уступили Испании со счетом 1:4.

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