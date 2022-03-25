Сборная Португалии в непростом матче пробилась в финал плей-офф ЧМ-2022

Сборная Португалии в непростом матче пробилась в финал плей-офф ЧМ-2022

Роналду и Ко не пустили Турцию в следующий этап.

Сборная Португалии обыграла команду Турции ( 3:1 ) в полуфинале плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Счет матча открыл на 15-й минуте Отавио. За несколько минут до конца тайма Диогу Жоту удвоил преимущество португальцев.

Именно с этим счетом команды отправились на отдых. Однако в середине второго тайма Турция неожиданно вернулась в игру. На 65-й Бурак Йылмаз сократил оттаивание.

На 69-й минуте бомбардир мог заработать 11-метровый, когда в борьбе с Данилой Перрейрой, но турок слишком подрисовал этот эпизод. Пенальти не назначили.

Точку в противостоянии поставил Матеус Нунес, забивший в дополнительное время.

В финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 португальцы встретятся с Северной Македонией, неожиданно победившей сборную Италии – 1:0.