Сборная Португалии в непростом матче пробилась в финал плей-офф ЧМ-2022

Роналду и Ко не пустили Турцию в следующий этап.
Сборная Португалии обыграла команду Турции (3:1) в полуфинале плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.
Счет матча открыл на 15-й минуте Отавио. За несколько минут до конца тайма Диогу Жоту удвоил преимущество португальцев.
Именно с этим счетом команды отправились на отдых. Однако в середине второго тайма Турция неожиданно вернулась в игру. На 65-й Бурак Йылмаз сократил оттаивание.
На 69-й минуте бомбардир мог заработать 11-метровый, когда в борьбе с Данилой Перрейрой, но турок слишком подрисовал этот эпизод. Пенальти не назначили.
Точку в противостоянии поставил Матеус Нунес, забивший в дополнительное время.
В финале плей-офф квалификации ЧМ-2022 португальцы встретятся с Северной Македонией, неожиданно победившей сборную Италии – 1:0.