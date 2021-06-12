Сборная России опозорилась в матче с бельгийцами на Чемпионате Европы по футболу

Бельгийцы забили три гола в ворота России.

Сборная Бельгии победила команду России в матче первого тура группы В на Евро-2020. Поединок в Санкт-Петербурге завершился победой бельгийцев 3:0.

Еще в первом тайме "дьяволы" дважды поразили ворота Антона Шунина. На 10-й минуте ударом низом счет открыл Ромелу Лукаку, а на 34-й минуте Томас Менье закрепил преимущество бельгийской команды, сыграв на добивании.

Associated Press

Associated Press

В конце встречи подопечные Роберто Мартинеса забили третий гол в ворота россиян, которые абсолютного ничего не смогли противопоставить своему сопернику. На 88-й минуте Менье ассистировал Лукаку и форвард "Интера" оформил дубль.

Associated Press

Associated Press

Бельгия и Россия выступают в группе B, где их соперниками также являются Финляндия и Дания. Ранее финны сенсационно победили датчан в матче, который был приостановлен из-за жуткого инцидента с Кристианом Эриксеном .

датчан в матче, который был приостановлен из-за . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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