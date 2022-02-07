Сборная Сенегала одолела Египет и впервые в истории выиграла Кубок Африки: видео

Судьбу встречи решила серия пенальти.

Стал известен победитель Кубка африканских наций-2021 .

Так, в финале соревнований сборная Сенегала одолела Египет и впервые в своей истории подняла над головой трофей турнира.

Отметим, что основное и дополнительное время завершилось безголевой ничьей со счетом 0:0. Лучшую возможность отличиться с игры упустил форвард сенегальской команды — Садио Мане. Звездный нападающий уже на седьмой минуте противостояния не реализовал пенальти.

Что касается серии одиннадцатиметровых ударов, то точнее были игроки сборной Сенегала. На их четыре реализованные попытки из пяти, Египет ответил лишь двумя из четырех выстрелов "с отметки". Интересно, что уже в серии пенальти Мане был точен.

Как следствие, 4:2 по пенальти в пользу Сенегала и они наконец триумфовали на КАН. Ранее они дважды уступали в финале. Египет становился чемпионом Кубка Африки рекордные семь раз.

Вашему вниманию видеообзор этой игры.

Лучшим игроком турнира стал Мане. Он принял участие во всех семи матчах команды на турнире, забил три гола и отдал две результативные передачи. Лучшим вратарем Кубка африканских наций признан еще один представитель сборной Сенегала — Эдуар Менди. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар, на счету которого восемь голов.

Добавим, что этот турнир должен был состояться в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год, однако название КАН-2021 сохранилось. Это 33-й в истории розыгрыш Кубка африканских наций. Следующий розыгрыш турнира состоится в 2023 году в Кот-д'Ивуаре.

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