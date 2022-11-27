Сборная Сербии вызвала политический скандал на ЧМ-2022 из-за флага в раздевалке, ФИФА начала расследование

В раздевалке сербы вывесили флаг с Косово в составе своей страны.

Сборная Сербии по футболу оказалась в эпицентре громкого скандала из-за того, что перед матчем 1-го тура чемпионата мира-2022 против Бразилии в раздевалке национальной команды висел флаг, на котором территория Сербии включает Косово.

Территория чужой страны – Косово – на флаге была изображена в сербских цветах. Также на нем была надпись: "Капитуляции не будет".

Футбольная федерация Косово уже обратились в ФИФА с требованием наказать сербов из-за этого инцидента, сообщает APnews.

"Позорные изображения из раздевалки сборной Сербии. На них изображено ненавистное, ксенофобное и геноцидальное послание в Косово. Используется для этого фон футбольного чемпионата мира. Мы ожидаем конкретных действий со стороны ФИФА. Учитывая тот факт, что Косово является полноценным членом ФИФА и УЕФА" – заявил министр культуры, молодежи и спорта Косово Хайрулла Чеку.

В свою очередь, ФИФА принялась расследовать ситуацию и открыла производство против Федерации футбола Сербии.

Добавим, что Сербия уступила Бразилии со счетом 2:0. Следующий поединок балканцы проведут 28 ноября против Камеруна.

Ранее сообщалось, что сербские фанаты скандировали кричалку о братании с россиянами перед матчем против Бразилии на ЧМ-2022.

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