Сборная Шотландии благодаря пенальти обыграла Ирландию в Лиге наций

В субботу, 24 сентября, состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 между сборными Шотландии и Ирландии.

Сборная Шотландии победила Ирландию в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23 – 2:1 .

Ирландцы забили первыми — на 18-й минуте отличился Джон Иган. Гости удерживали преимущество до начала второго тайма. На 49-й минуте Райан Кристи навесил, а Джек Гендри головой замкнул подачу. Мяч после рикошета от стойки влетел в ворота.

В конце матча Алан Браун сыграл рукой в собственной штрафной и подарил соперникам пенальти, которое реализовал Кристи.

В другом матче группы B1 сборная Украины разгромно победила Армению (0:5).

Шотландия заработала уже 12 очков и выбила с первого места Украину в группе В1, которая имеет 10 баллов. Ирландия же находится на третьей строчке с 4 очками, а сразу за ней Армения с 3-мя.

В следующем туре Шотландия и Украина будут бороться с путевкой в элиту Лиги наций.

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