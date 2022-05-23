Сборная Шотландии объявила состав на матч с Украиной в плей-офф отбора ЧМ-2022

Сборная Шотландии объявила состав на матч с Украиной в плей-офф отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк определился со списком футболистов, которые будут готовиться к плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

В среду, 1 июня, шотландцы встретятся со сборной Украины в полуфинальном поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022.

На сверхважную встречу с "сине-желтыми" наставник сборной Шотландии Стив Кларк вызвал в расположение национальной команды 28 футболистов.

В список попали защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей, а вот защитник "Арсенала" Киран Тирни остался вне заявки.

Состав сборной Шотландии на полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022 против Украины

Вратари: Кларк, Гордон, Келли, Маршалл.

Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, Маккенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.

Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминей, Тернбулл.

Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт.

Steve Clarke назвал его скотландский кувшин для нашего усовершенствования FIFA World Cup Play-off и UEFA Наций League fixtures. pic.twitter.com/9DnIo8LPPo — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 23, 2022

Матч Шотландия - Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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