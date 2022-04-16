Сборная Швеции будет бойкотировать матч против России на женском Евро-2022, если страну-агрессора допустят к турниру

Сборная Швеции будет бойкотировать матч против России на женском Евро-2022, если страну-агрессора допустят к турниру

Сейчас РФС пытается оспорить отстранение в Лозанне.

Женская сборная Швеции по футболу оказалась играть с командой России на женском чемпионате Европы-2022, если ту допустят к соревнованиям. Континентальное первенство запланировано на июль 2022 года,

Об этом президент Ассоциации футбола Швеции и вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон сообщил в комментарии SVT.

Несмотря на решение УЕФА отстранить клубы и сборные страны-агрессора от международных матчей на фоне полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Рассмотрение этого дела еще продолжается. Поэтому решение о дисквалификации женской сборной РФ с Евро-2022 еще не является окончательным.

Однако президент шведской федерации уже за три месяца до начала турнира объявил, что женская сборная будет бойкотировать матч против россиянок, если суд отменит "бан" РФ.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, мы не будем играть против России на чемпионате Европы", - заявил Нильссон.

Добавим, что аналогичной позиции придерживалась и мужская сборная Швеции, когда Россию еще не отстранили от плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. В итоге ФИФА запретила команде страны-агрессора соревноваться за путевку на мундиаль в Катаре.

Ранее сообщалось, что английский клуб сыграл матч в сине-желтой форме в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Читайте также:

Магучих: Хотела показать всему миру, что мы сильный народ, который будет бороться до конца за свои земли

Поклонник каратэ, купивший медаль Горуны на благотворительном аукционе, желает вернуть ее украинцу

"Ненавижу их за все, что они сделали с Украиной": Зинченко - об ужасных зверствах российской армии