Сборная Швеции объявила заявку на матч против Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Сборная Швеции объявила заявку на плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, где шведы в полуфинале сыграют против Украины.

Главный тренер шведской команды Грэм Поттер включил в список 26 футболистов.

Отметим, что в заявку из-за травм не попали форвард "Ливерпуля" Александр Исак и вингер "Тоттенхэма" Деян Кулушевски.

Заявка сборной Швеции на плей-офф отбора ЧМ-2026

Вратари: Мелькер Эльборг ("Сандерленд"), Кристофер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист ("Комо").

Защитники: Габриэль Гудмундссон ("Лидс"), Исаак Гин ("Аталанта"), Герман Йоханссон ("Даллас"), Виктор Линдельоф ("Астон Вилла"), Густаф Лагербильке ("Брага"), Карл Старфельт ("Сельта"), Эллиот Струд ("Мьельбю"), Даниэль Свенссон ("Боруссия" Дортмунд).

Полузащитники и нападающие: Таа Али ("Мальме"), Ясин Аяри ("Брайтон"), Руни Бардагжи ("Барселона"), Лукас Бергваль ("Тоттенхэм"), Энтони Эланга ("Ньюкасл"), Виктор Декереш ("Арсенал"), Эспер Карлстрем ("Удинезе"), Гуго Ларссон ("Айнтрахт" Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон ("Брюгге"), Беньямин Нюгрен ("Селтик"), Эрик Смит ("Санкт-Паули"), Маттиас Сванберг ("Вольфсбург"), Бесфорт Зенели ("Юнион Сент-Жиллуаз"), Виллиот Сведберг ("Сельта").

Матч Украина — Швеция состоится 26 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

