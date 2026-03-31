Сборная Швеции в перестрелке вырвала победу над Польшей и вышла на ЧМ-2026

Сборная Швеции обыграла команду Польши в финале плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Поединок в Стокгольме завершился со счетом 3:2 .

Шведы открыли счет во встрече на 19-й минуте — гол забил Энтони Эланга.

На 33-й минуте поляки отыгрались благодаря точному удару Николы Залевского.

На 44-й минуте подопечные Грэма Поттера снова вышли вперед — отличился Густаф Лагербильке.

Во втором тайме сборная Польши во второй раз за матч сравняла счет — на 55-й минуте забил Кароль Свидерский.

Однако на 88-й минуте шведы все же забили победный мяч, автором которого стал Виктор Дьекереш.

Таким образом, именно сборная Швеции вышла на ЧМ-2026, а поляки не сыграют на грядущем Мундиале.

Отметим, что в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 шведы обыграли сборную Украины (3:1), а поляки одержали волевую победу над Албанией (2:1).

Интересно, что Польша и Швеция встречались в финале плей-офф отбора к ЧМ-2022. Тогда поляки одолели шведов (2:0) и вышли на мировое первенство.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.