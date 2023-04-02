Сборная Словакии не будет вызывать на ЧМ-2023 хоккеистов из чемпионата России

Федерация хоккея Словакии не будет вызывать сборную на чемпионат мира 2023 года игроков, которые не покинули российскую Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом решении сообщил ассистент тренера национальной команды Петер Фрюгауф.

"В последние недели у нас были длинные дебаты с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. Они имеют достаточные показатели, чтобы бороться за участие в финальной заявке на чемпионат мира.

Но во время нашего обсуждения мы пришли к единодушному мнению, что ради беспрепятственной подготовки и полной концентрации нашей команды на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ на предстоящем чемпионате мира", – цитирует Фрюгауфа Inside the games.

Таким образом, в заявку сборной Словакии на планетарное первенство не попали девять хоккеистов, которые продолжают играть в стране-агрессоре.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года состоится в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая.

Сборных России и Беларуси не будет на ЧМ-2023. В результате полномасштабного вторжения в Украину командам стран-агрессоров было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Также Россия была лишена права принимать чемпионат мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежное планетарное первенство.

Летом 2022 года РФ и Беларусь пытались оспорить решение IIHF, однако их апелляции были отклонены, а отстранение от международных соревнований осталось в силе.

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