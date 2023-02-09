Сборная США решила бойкотировать чемпионат мира по боксу, к которому допустили россиян и белорусов

Американцы не поедут на турнир под эгидой IBA, возглавляемой российским функционером Умаром Кремлевым.

Сборная США отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира по боксу 2023 года из-за того, что туда под национальными флагами были допущены спортсмены из России и Беларуси.

Об этом федерация бокса США (USA Boxing) сообщила на официальном сайте.

В заявлении организации говорится, что решение Международной федерации бокса (IBA) отменить санкции против РФ и Беларуси противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете любой российской символики на международных соревнованиях.

В октябре прошлого года IBA, возглавляемая скандальным россиянином Умаром Кремлевым, допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным турнирам под флагами своих стран. Кроме боксеров, к соревнованиям также вернули официальные лица стран-агрессоров, в том числе судей.

Кроме того, в USA Boxing отметили и другие причины, повлиявшие на решение бойкотировать ЧМ. Среди них – проблемы с финансовой прозрачностью IBA и зависимость от находящихся под санкциями компаний.

Также Федерация бокса США упомянула об украинском тренере по боксу Михаиле Кореновском, который в январе этого года погиб в результате ракетного удара РФ по Днепру.

"Хотя спорт должен быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители боксерского сообщества Украины были убиты в результате российской агрессии. В частности, тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины, включая многочисленные боксерские залы, была разрушена российской агрессией", – говорится в заявлении.

Мужской чемпионат мира по боксу состоится с 1-го по 14 мая в Узбекистане, а женский – в Индии с 15-го по 31 марта.

Напомним, в конце января МОК сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров к международным соревнованиям, в том числе Олимпиаде-2024 в Париже, в нейтральном статусе. Однако окончательное решение об участии россиян и белорусов в предстоящих Олимпийских играх еще не принято.

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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