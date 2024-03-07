Сборная Украины анонсировала проведение товарищеского матча перед стартом Евро-2024: кто соперник

В июне "сине-желтых" ждет контрольный поединок с Молдовой.

Сборная Украины по футболу планирует провести три товарищеских матча перед стартом финального турнира Евро-2024. Одним из соперников команды Сергея Реброва будет сборная Молдовы.

Как сообщает официальный сайт УАФ, поединок состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Время начала встречи станет известно позже.

Даты проведения еще двух контрольных матчей "сине-желтых" и имена соперников будут опубликованы после подписания соответствующих контрактов.

Кроме того, УАФ сообщила, что 8 марта в столичном Доме футбола состоится пресс-конференция с участием главного тренера национальной сборной Сергея Реброва, во время которой он объявит заявку команды на мартовский сбор перед полуфиналом плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Если команда Сергея Реброва победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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