Сборная Украины без лидера не вошла в топ-10: результаты женской эстафеты на ЧМ по биатлону

В субботу, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась женская эстафета.

Сборную Украины в ней представляли Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Любовь Кипьяченкова и Елена Билосюк. Лидер нашей команды Юлия Джима пропустила гонку из-за простуды.

В итоге "сине-желтые" завершили эстафету на 14-м месте. Украинки могли оказаться выше, но на последнем огневом рубеже гонки Билосюк заработала сразу три круга штрафа.

Победу одержала команда Италии. Второе место заняла Германия, а замкнула топ-3 Швеция.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женской эстафеты

1. Италия (0+2) 1:14:39.7

2. Германия (0+6)+24.7

3. Швеция (2+11) +55.7

4. Франция (1+12) +1:31.6

5. Австрия (0+12) +2:08.0

6. Норвегия (4+13) +2:20.9

...

14. Украина (3+8) +7:13.1

Ранее сегодня состоялась мужская эстафета, в которой сборная Украины также финишировала вне топ-10.

В воскресенье, 19 февраля, программу планетарного первенства по биатлону закроют мужской и женский масс-старты. Начало гонок – в 13:30 и 16:15 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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