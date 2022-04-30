Сборная Украины без шансов уступила японцам чемпионат мира по хоккею

Сборная Украины без шансов уступила японцам чемпионат мира по хоккею

В субботу, 30 апреля, сборная Украины по хоккею провела третий матч в рамках чемпионата мира в Дивизионе 1В, встретившись с Японией.

"Сине-желтые" потерпели разгромное поражение со счетом 2:8 и потеряли шансы на борьбу за первое место и подъем в Дивизион 1A.

Шайбы в составе сборной Украины забросили Виталий Лялька и Алексей Ворона.

Единственный пропуск в дивизион 1A (второй по силе в мировом хоккее) получит победитель чемпионата мира в Тихи. После трех туров Украина набрала 4 очка и занимает 3-е место. Лидирует Япония – 9 очков.

Чемпионат Мира Дивизион 1В

Япония – Украина 8:2 (3:0, 3:2, 2:0)

Шайбы : 1:0 — Фуругаши (Миура, Галлидей), 04:19. 2:0 – Миношима, 04:52. 3:0 – Фуругаши, 09:08. 4:0 – Судзуки (Фуругаши, Миношима, – более.), 20:24. 4:1 — Кукла (Мережко, Коренчук), 25:06. 5:1 – Накаяшики, 31:42. 5:2 – Ворона (Андрейков, Литвинов), 34:40. 6:2 — Гитосато (Гирано), 39:56. 7:2 — Гитосато (Гирано), 44:09. 8:2 – Гирано (Накаджима, Гитосато), 59:59

Заключительный матч на мировом первенстве сборная Украины проведет в воскресенье, 1 мая против Эстонии. Начало – в 21:00.

Напомним, что хоккейный клуб "Энергия" пошел на радикальный шаг и прекратил сотрудничество с российскими и белорусскими хоккеистами.

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