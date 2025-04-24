Сборная Украины борется за элиту чемпионата мира по хоккею: расписание и результаты матчей

Сборная Украины по хоккею / © fhu.com.ua

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Мужская сборная Украины по хоккею в скором времени будет выступать на чемпионате мира-2025 в дивизионе ІА.

В прошлом году наша национальная команда выиграла чемпионат мира в третьем по рангу Дивизионе IB, благодаря чему выборола повышение в классе.

Теперь "сине-желтые" впервые с 2017 года сыграют на чемпионате мира во втором по престижности дивизионе ІА и будут бороться за выход в элиту.

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Соперниками украинцев станут сборные Польши и Великобритании, которые заняли последние места в своих группах на ЧМ-2024 в элитном дивизионе и снизились в классе, а также команды Японии, Италии и Румынии.

Путевки в элитный дивизион завоюют две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, шестой, вылетит в дивизион IB.

Расписание матчей сборной Украины по хоккею на ЧМ-2025

Воскресенье, 27 апреля, 17:00. Украина – Великобритания

Понедельник, 28 апреля, 13:30. Италия – Украина

Среда, 30 апреля, 20:30. Украина – Румыния

Четверг, 1 мая, 17:00. Польша – Украина

Суббота, 3 мая, 13:30. Япония – Украина

Отметим, что предыдущие пять ЧМ по хоккею сборная Украины провела в дивизионе IB. "Сине-желтые" в шестой раз в истории будут представлены в дивизионе ІА.

ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси не допустили к участию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.