Сборная Украины будет бойкотировать молодежный Чемпионат мира по тайскому боксу из-за участия бойцов из РФ и Беларуси

Молодежная команда "сине-желтых" по Муэй-Тай не будет участвовать в Чемпионате мира, ведь там выступят представители стран-агрессоров.

В частности, Украинская федерация таиландского бокса Муэй-тай призвала не допускать бойцов из России и Беларуси. Впрочем, как видим, просьба украинской стороны была проигнорирована.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

"Украинская федерация таиландского бокса Муэй-Тай с первых дней начала полномасштабной агрессии требует полной изоляции россиян и белорусов от мирового спорта и лишения их спортсменов права участвовать в международных соревнованиях.

Из-за такой позиции международной федерации сборная Украины по таиландскому боксу Муэй Тай отказывается участвовать в чемпионате мира", — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по тайскому боксу стартует 9 августа и продлится до 20-го в малазийском Куала-Лумпуре;

Украина принимала участие в июльских соревнованиях по Муэй-Тай на Всемирных играх-2022, к которым не были допущены Россия и Беларусь. Там украинцы завоевали пять медалей: "золото" — Игорь Любченко, Олег Примачев и Анастасия Кулинич, "серебро" — Александр Ефименко, "бронзу" — Владислав Никитась. Также украинцы в этом году соревновались на взрослом Чемпионате мира по Муэй-Тай, состоявшемся в мае-июне в Абу-Даби. Единственную "бронзу" тогда получила Екатерина Глинская.

Добавим, что сначала на сайте Международной Ассоциации тайского бокса в списках на ЧМ числилось несколько спортсменов, зарегистрированных под аббревиатурой RMF (Russian Muay-Thai Federation), но впоследствии они исчезли из заявки. Через некоторое время спортсмены появились снова, но уже под аббревиатурой международной ассоциации.

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