Сборная Украины дала бой Италии, но не сумела напрямую выйти на Евро-2024

Сборная Украины сыграла вничью против команды Италии в матче последнего 10-го тура отбора на Евро-2024. Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоялся на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене и завершился со счетом 0:0 .

Для обеих сборных это был решающий матч в борьбе за выход на континентальное первенство. Только в случае победы сборная Украины получила бы прямую путевку на чемпионат Европы. В то время как итальянцам для попадания на ЧЕ было достаточно не проиграть поединок против украинцев.

В течение матча "Скуадра Адзурра" больше атаковала, однако украинцы достаточно надежно действовали в защите. На 29-й минуте у итальянцев был супермомент, но Анатолий Трубин выиграл дуэль с Давиде Фраттези.

Украина до перерыва запомнилась дальними выстрелами Виктора Цыганкова и Георгия Судакова, но голкипер действующих чемпионов Европы Джанлуиджи Доннарумма с ними справился.

Во втором тайме Италия шла вперед уже не столь активно, особенно в конце, опасаясь потерять победу и желанную путевку на Евро. Ближе к завершению поединка украинцы попытались штурмовать ворота соперника и даже претендовали на пенальти. В компенсированное время Михаил Мудрик после контакта с соперником упал в штрафной итальянцев, однако свисток арбитра промолчал.

Таким образом, сборная Украины с 14 очками заняла третье место в группе C, уступив Италии по результатам личных встреч. Первый матч между командами состоялся 12 сентября в Милане. Тогда наша сборная проиграла итальянцам со счетом 1:2.

Помимо итальянцев, прямую путевку на Евро-2024 из группы С получила Англия (20 баллов), занявшая первую позицию. В заключительном туре "Три льва" на выезде сыграли вничью с Северной Македонией (1:1).

Ранее сообщалось, что сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024. "Сине-желтые" посоревнуются в плей-офф за право сыграть на континентальном первенстве.

Своего следующего соперника команда Реброва узнает позже. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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