Сборная Украины дала бой России, но не смогла выйти в финал Чемпионата Европы по футзалу

Сборная Украины дала бой России, но не смогла выйти в финал Чемпионата Европы по футзалу

Команда Александра Косенко отдала все силы, однако для победы этого оказалось мало.

Сборная Украины по футзалу уступила команде России в матче 1/2 финала Чемпионата Европы-2022. Поединок за выход в финал континентального первенства в Амстердаме завершился поражением "сине-желтых" со счетом 2:3.

Принципиальная встреча началась для украинской команды крайне неудачно. Антон Соколов с помощью нескольких рикошетов отправил мяч в сетку ворот Кирилла Цыпуна.

На 15-й минуте россияне забили второй гол - Андрей Афанасьев сначала головой пробил в штангу, а затем добил мяч в нижний угол. Сборная Украины сразу же ответила и сократила отставание до минимума - классным ударом в нижний угол отметился Евгений Серый.

На второй тайм украинцы также вышли максимально заряженными, но, к сожалению, на 31-й минуте Артем Ниязов забил третий мяч в ворота украинской команды.

Это не сломило украинских футзолистов и они продолжили активно идти вперед, наседая на ворота соперника. Игра с пятым полевым дала свои плоды на 35-й минуте. Даниил Абакшин подставил ногу и направил мяч в ворота российской сборной.

На 39-й минуте у украинцев был отличный шанс сравнять счет, но Петр Шотурма не сумел реализовать пенальти, пробив в голкипера российской команды. К сожалению, для сборной Украины это означало поражение в полуфинале континентального первенства.

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.

Украинская сборная сыграет в матче за третье место с командой, которая проиграет в паре Португалия - Испания. Поединок за 3-е место состоится 6 февраля.

Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал континентального первенства. В четвертьфинале команда Александра Косенко обыграла Казахстан со счетом 5:3.

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