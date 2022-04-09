Сборная Украины добыла еще две награды на юношеском чемпионате мира по фехтованию

Наши спортсмены сумели выиграть "серебро" и "бронзу".
Сборная Украины по фехтованию завоевала еще две медали на чемпионате мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Дубае .
Серебряную награду нашей стране принесла шпажистка Анна Максименко, в бронзовую - шпажист Максим Перчук.
Максименко дошла на турнире до финала. В полуфинальной схватке украинка победила японку Мизуки Хомму со счетом 15:12. Стать чемпионкой мира нашей соотечественнице помешала представительница Турции Алейна Эртюрк - в поединке за "золото" Максименко проиграла ей со счетом 11:15.
Перчук гарантировал себе "бронзу" мирового первенства, пробившись в полуфинал. Однако получить право посоревноваться в финале ему не удалось. В полуфинале Максим уступил будущему победителю соревнований американцу Самюэлю Имреку.
Таким образом, перед заключительным соревновательным днем в копилке "сине-желтых" три медали: одно "серебро" и две "бронзы". Ранее обладательницей бронзовой награды стала рапиристка Екатерина Буденко.
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