Сборная Украины добыла еще две награды на юношеском чемпионате мира по фехтованию

Сборная Украины добыла еще две награды на юношеском чемпионате мира по фехтованию

Наши спортсмены сумели выиграть "серебро" и "бронзу".

Сборная Украины по фехтованию завоевала еще две медали на чемпионате мира среди юниоров и кадетов, который проходит в Дубае .

Серебряную награду нашей стране принесла шпажистка Анна Максименко, в бронзовую - шпажист Максим Перчук.

Максименко дошла на турнире до финала. В полуфинальной схватке украинка победила японку Мизуки Хомму со счетом 15:12. Стать чемпионкой мира нашей соотечественнице помешала представительница Турции Алейна Эртюрк - в поединке за "золото" Максименко проиграла ей со счетом 11:15.

Перчук гарантировал себе "бронзу" мирового первенства, пробившись в полуфинал. Однако получить право посоревноваться в финале ему не удалось. В полуфинале Максим уступил будущему победителю соревнований американцу Самюэлю Имреку.

Таким образом, перед заключительным соревновательным днем в копилке "сине-желтых" три медали: одно "серебро" и две "бронзы". Ранее обладательницей бронзовой награды стала рапиристка Екатерина Буденко.

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