Сборная Украины добыла ничью против Англии в напряженном матче отбора к Евро-2024 (видео)

Подопечные Сергея Реброва сумели взять очко в противостоянии с одной из сильнейших сборных мира.

Сборная Украины сыграла вничью против команды Англии в матче 5-го тура отбора на Евро-2024 Поединок на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве завершился со счетом 1:1 .

Со стартового свистка англичане взяли мяч под свой контроль, но подопечные Сергея Реброва грамотно оборонялись и не давали сопернику создавать опасные моменты.

Ставка на быстрые контрвыпады оправдала себя. На 26-й минуте Виктор Цыганков протянул мяч и отдал на ход Ефиму Конопле, тот с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Александр Зинченко результативно завершил атаку ударом в касание.

После пропущенного мяча команда Гарета Саутгейта усилила давление на ворота украинской сборной и еще до перерыва смогла отыграться. На 41-й минуте Гарри Кейн выполнил заброс к правому флангу штрафной на Кайла Уокера, который воспользовался своим шансом и пробил мимо Георгия Бущана.

Во втором тайме команда "Трех львов" владела инициативой и пыталась вырвать победу. Лучший момент для этого на 59-й минуте был у Букайо Сака, но после удара вингера "Арсенала" из-за пределов штрафной Бущан совершил сейв и кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

В итоге украинцам удалось удержать ничейный результат. После этого поединка сборная Украины с 7 очками продолжает занимать второе место в группе С.

Команда Англии впервые не смогла победить в текущем отборе на континентальное первенство. Англичане с 13 баллами лидируют в группе, опережая Украину (7), Италию (3), Северную Македонию (3) и Мальту (0).

Обзор матча

Следующий матч подопечные Реброва сыграют 12 сентября с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024. В тот же день команда Сайтгеута в Глазго проведет товарищескую встречу с Шотландией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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