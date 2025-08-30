- Дата публикации
- Проспорт
- 78
- 1 мин
Сборная Украины довызвала еще одного футболиста на стартовые матчи отбора ЧМ-2026
Богдан Михайличенко поедет в национальную команду вместо травмированного Александра Тымчика.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал защитника житомирского "Полесья" Богдана Михайличенко на стартовые матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Франции и Азербайджана.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Михайличенко был переведен из резервного списка в основной. Он заменит в составе сборной Украины травмированного защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика.
Ранее сообщалось, что в лагерь "сине-желтых" довызвали полузащитника киевского "Динамо" Назар Волошина.
Сбор национальной команды начнется 1 сентября вблизи польского города Познань. 4 сентября "сине-желтые" переберутся во Вроцлав, где 5 сентября на "Тарчинский Арена Вроцлав" будут принимать Францию. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
Выездной матч с Азербайджаном подопечные Реброва проведут 9 сентября в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Кроме Франции и Азербайджана, соперником сборной Украины в отборочной группе ЧМ-2026 будет Исландия.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.