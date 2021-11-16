Сборная Украины дожала боснийцев и завоевала путевку в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Команда Александра Петракова продолжит соперничать за выход на мундиаль в стыковых матчах.

Сборная Украины победила команду Боснии и Герцеговины ( 2:0 ) в матче заключительного тура квалификации на Чемпионат мира-2022 и заняла второе место в своей отборочной группе. Как следствие, "сине-желтые" будут играть в стыковых матчах за право поехать на мундиаль в Катаре.

С первых минут украинцы захватили инициативу и принялись обстреливать ворота хозяев, но забить гол долго не удавалось. После ударов Малиновского, Зинченко и Ярмоленко мяч пролетал рядом со штангой, а Яремчук с угла вратарской не переиграл голкипера боснийцев Василя.

Первую половину встречи команды закончили без голов. А вот во втором тайме украинская сборная достигла своей цели. На 58-й минуте Цыганков прострелил на ближнюю штангу на Ярмоленко, тот пробить не сумел, но Зинченко с отскока расстрелял пустые ворота.

Далее украинские футболисты не стали испытывать нервы болельщиков и на 79-й минуте сделали счет комфортным для себя. Артем Довбик через четыре минуты после своего выхода на замену сбежал на свидание с голкипером и ударом низом направил мяч в ближний угол - 0:2.

В параллельном матче Франция, ранее обеспечившая себе первое место в группе и прямую путевку на ЧМ-2022, на выезде обыграла Финляндию (2:0). Именно этот результат помог украинской сборной (12 очков) сдвинуть "суоми" (11 баллов) со второй строчки в группе D.

Согласно регламенту, победители групп напрямую вышли в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются во двораундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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