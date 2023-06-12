Сборная Украины драматично упустила победу над Германией в историческом товарищеском матче

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Германии в контрольном поединке, который состоялся в немецком Бремене. Встреча на арене "Везерштадион" завершилась со счетом 3:3 .

Хозяева могли выходить вперед уже на второй минуте. Михаил Мудрик ошибся во время передачи на голкипера "сине-желтых" Анатолия Трубина, подарив мяч Никласу Фюллькругу. К счастью, форвард сборной Германии не попал в ворота.

Однако через четыре минуты Бундестим открыла счет. Мариус Вольф в штрафной площадке украинцев обработал передачу Йозуа Киммиха и пробил в Фюллькруга, от которого мяч отскочил под перекладину.

На 19-й минуте сборная Украины сравняла счет. Виктор Цыганков на правом фланге штрафной получил передачу от Александра Тымчика и с правой ноги отправил мяч в дальний угол. Арбитр сразу зафиксировал офсайд, но после подсказки видеоассистента справедливо засчитал гол.

На 23-й минуте "сине-желтые" вышли вперед. Мудрик в центре штрафной замкнул прострел от Тымчика с правого фланга ударом в Антонио Рюдигера, рикошетом от которого мяч залетел в сетку.

Перед свистком на перерыв у немцев был отличный шанс сравнять счет, но после мощного прямого удара Лероя Сане со штрафного мяч угодил в перекладину.

На старте второго тайма сборная Украины смогла укрепить свое преимущество в счете. На 56-й минуте Артем Довбик обокрал Маттиаса Гинтера в штрафной немцев и выкатил на пустые ворота Цыганкову, который оформил дубль в матче.

Однако удержать солидный гандикап нашей команде не удалось. На 83-й минуте Кай Хаверц выиграл борьбу у Николая Матвиенко и сократил отставание немецкой сборной.

А на последней минуте основного времени Эдуард Соболь сбил Хаверца в штрафной "сине-желтых" – пенальти реализовал Киммих. Таким образом, боевая ничья – 3:3.

Отметим, что это был 1000-й матч в истории немецкой национальной команды. Также этот поединок стал дебютным для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Германия, автоматически попавшая на Евро-2024 как страна-хозяйка финального турнира, после поединка с украинцами 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня спарринг с Колумбией.

Читайте также:

Ярмоленко заинтриговал возможным возвращением в "Динамо" и нарвался на троллинг от Реброва (видео)

"Важно показать, что Украина живет и играет в футбол": Ребров высказался о матче с Германией

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы