Сборная Украины гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на Евро-2024

Команда Сергея Реброва точно поборется в плейоф, если 20 ноября не сможет обыграть Италию.

Сборная Украины обеспечила себе участие в плей-офф квалификации Евро-2024, если не сможет выйти в финальный турнир напрямую.

Это стало возможным после выхода на ЧЕ сборной Сербии, которая в последнем туре сыграла вничью с Болгарией (2:2).

Для попадания "сине-желтых" в плей-офф было необходимо, чтобы минимум две из четырех команд, ранее выигравших свои группы в Дивизионе B Лиги наций, прошли на Евро-2024 напрямую.

Поскольку Шотландия и Сербия успешно выполнили свою задачу, Украина в случае поражения или ничьей в матче заключительного тура отборочной группы против Италии автоматически окажется в плей-офф.

Отметим, что команда Сергея Реброва может попасть в плей-офф Пути B или Пути А – это определит жеребьевка. В первом случае потенциальными соперниками сборной Украины являются Босния и Герцеговина, Израиль и Финляндия, а во втором – Уэльс, Польша и Эстония.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Евро-2024 состоится 23 ноября 2023 года. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Италия доступна на нашем сайте.

Перед последним туром сборная Украины с 13 очками занимает третью позицию в группе C. Лидирует с 19 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На втором месте – Италия (13 пунктов), опережающая "сине-желтых" по дополнительным показателям. На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать действующих чемпионов Европы с любым счетом, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. А вот команде Лучано Спаллетти для попадания на ЧЕ будет достаточно и ничьей в поединке с украинцами.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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