Сборная Украины хочет подготовиться к матчам отбора на ЧМ-2022 с действующими чемпионами мира

УАФ ведет переговоры о спаррингах с Францией и Северной Македонией.
Украинская Ассоциация Футбола (УАФ) работает над организацией сборов и товарищеских матчей перед решающими поединками за путевку на ЧМ-2022.
Об этом рассказал первый вице-президент УАФ Олег Протасов.
"Сейчас идет поиск хороших сборов и спарринг-партнеров, мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а победить в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно хорошо подготовиться. У нас ребята были в хорошей игровой форме и с нашей стороны, нужно им дать возможность в такой форме остаться.
Сейчас находимся в стадии переговоров с некоторыми странами для сборов и проведения матчей с Францией и Северной Македонией, но это мы расскажем немного позже", – сказал Протасов в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, что полуфинал против Шотландии, который был запланирован 24 марта на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго, из-за вторжения российских кафиров на территорию Украины перенесли на июнь. Тогда же состоится и финал плейоф между победителем пары Шотландия – Украина и Уэльсом, где и определится, кто поедет на мировое первенство.
По результатам жеребьевки потенциальными соперниками сборной Украины в группе B финального турнира ЧМ-2022 стали Англия, Иран и США.
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