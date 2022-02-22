Сборная Украины может понести серьезную потерю на матч плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии — СМИ

Сборная Украины может понести серьезную потерю на матч плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии — СМИ

"Сине-желтые" рискуют останется без забивного форварда.

Нападающий " Днепр-1 " и сборной Украины Артем Довбик получил серьезную травму.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что 24-летний футболист во время работы со штангой в тренажерном зале серьезно повредил грудную мышцу. По предварительным оценкам медиков, форварду необходима операция. Пауза в работе составит примерно 5-6 недель.

Таким образом, Довбик с большой долей вероятности не поможет "сине-желтым" в стыковых матчах ЧМ-2022, которые пройдут в конце марта.

По результатам жеребьевки сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии. Матч состоится на поле шотландцев. Поединок начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени.

встретиться с национальной командой Шотландии. Матч состоится на поле шотландцев. Поединок начнется 24 марта в 21:45 по киевскому времени. В финале плей-офф сборная Украины, если сможет туда пробиться, тоже будет гостем. Потенциальный поединок украинцев с победителем пары Уэльс – Австрия запланирован на 29 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что в этом сезоне на счету Довбика 18 матчей во всех турнирах, 14 забитых голов и пять результативных передач. За сборную Украины Артем сыграл шесть игр и отличился двумя мячами.

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