Сборная Украины может рассчитывать на таланта "Шахтера" — футболист возобновил тренировки в общей группе

Сборная Украины может рассчитывать на таланта "Шахтера" — футболист возобновил тренировки в общей группе

Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после мышечного повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды.

21-летний футболист принял участие в воскресной тренировке "сине-желтых".

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Мудрик получил повреждение на прошлой неделе в благотворительном матче "Шахтера" против "Хайдука" (3:3). По прибытии в расположение сборной Украины он занимался индивидуально.

В сезоне 2021/22 Мудрик провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил два гола и сделал девять ассистов.

Ранее национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плейофом квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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