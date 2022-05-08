Сборная Украины может рассчитывать на таланта "Шахтера" — футболист возобновил тренировки в общей группе

Вингер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после мышечного повреждения и вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды.
21-летний футболист принял участие в воскресной тренировке "сине-желтых".
Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Мудрик получил повреждение на прошлой неделе в благотворительном матче "Шахтера" против "Хайдука" (3:3). По прибытии в расположение сборной Украины он занимался индивидуально.
В сезоне 2021/22 Мудрик провел 19 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил два гола и сделал девять ассистов.
Ранее национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плейофом квалификации на Чемпионат мира-2022.
Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022
Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.
Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.
Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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