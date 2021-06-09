Сборная Украины может сыграть в новой форме на Евро-2020 в Санкт-Петербурге: в России рассказали, что грозит команде

В РФ продолжают обсуждать экипировку "сине-желтых".

Российский адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов "Князев и партнеры", рассказал, что грозит сборной Украины, если ей придется провести матч Евро-2020 в своей новой форме в Санкт-Петербурге.

"Сине-желтые" могут сыграть встречу четвертьфинала турнира на территории РФ, если выйдут в 1/8 финала из третьего места в своей группе и в первой стадии плей-офф пройдут победителя группы F.

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"Это не работает в их стране, а вот если Украина будет играть в России в такой форме, то прецедент возможен. Если такое состоится, то, в теории, это может нарушить закон. Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме.

Но до юридических дел не дойдет, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украина была дисквалифицирована и так далее. Максимум что может быть - предупреждение о возможных последствиях.

Если так судить, то большая половина украинцев так или иначе против России, но мы же в их адрес уголовные дела не возбуждаем", - цитирует Князева "Чемпионат".

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

новую экипировку сборной Украины, однако , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Поддержали Украину посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".

посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина". Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми. В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

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