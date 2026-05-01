Сборная Украины на чемпионате мира-2026 по хоккею: расписание и результаты матчей

С 2 по 8 мая в Польше состоится чемпионат мира-2026 по хоккею в дивизионе ІА. Это второй по силе дивизион планетарного первенства. Участие в турнире примут шесть команд, среди которых и сборная Украины.

Наша хоккейная сборная во второй раз подряд будет играть на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году "сине-желтые" были близки к тому, чтобы впервые с 2007 года вернуться в элитный дивизион, но в решающем матче заключительного тура проиграли Японии (2:3).

Следовательно, украинцы с 9 очками заняли третье место в турнирной таблице ЧМ-2025, не сумев повыситься в классе. В элиту мирового хоккея вышли Великобритания (12 очков) и Италия (10 очков), которые финишировали в топ-2.

В этом году соперниками сборной Украины в дивизионе ІА будут Казахстан, Франция (заняли последние места в своих группах ЧМ-2025 в элитном дивизионе и вылетели), Япония, Польша (в прошлом году сохранили прописку в дивизионе IA), а также Литва, которая выиграла ЧМ-2025 в дивизионе IB (третий по престижности — прим.) и выборола повышение в классе.

Путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB.

Расписание и результаты матчей сборной Украины по хоккею на ЧМ-2026 (дивизион ІА)

Суббота, 2 мая, 20:30. Польша — Украина

Воскресенье, 3 мая, 17:00. Украина — Литва

Вторник, 5 мая, 17:00. Франция — Украина

Четверг, 7 мая, 17:00. Украина — Казахстан

Пятница, 8 мая, 17:00. Украина — Япония

Добавим, что ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии. Сборные России и Беларуси не допустили к участию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею в элитном дивизионе является сборная США. В прошлом году американцы в финале в овертайме одолели Швейцарию, впервые за последние 65 лет завоевав "золото". В матче за "бронзу" Швеция победила Данию.

