Сборная Украины на последней минуте упустила победу над Португалией на Чемпионате мира по сокке

Мужская сборная Украины сыграла вничью с португальцами в своем втором матче Чемпионата мира-2022 по сокке, который проходит в Будапеште

Поединок завершился со счетом 2:2 .

В течение матча украинцы дважды выходили вперед, но португальцы оба раза сумели отыграться. В составе "сине-желтых" голами отличились Денис Хруль и Юрий Правук. Португалия спаслась от поражения на последней минуте встречи, забив после розыгрыша углового.

Для украинской сборной это был второй матч на дебютном для себя Чемпионате мира по сокке. В своем историческом поединке на этом турнире наша команда одержала сверхубедительную победу над Тунисом со счетом 11:1.

Отметим, что Socca - разновидность мини-футбола, где играют команды в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут. От мини-футбола отличается количеством игроков и размером поля.

Первый Чемпионат мира по сокке состоялся в 2018 году в Португалии. Нынешний ЧМ-2022 в Будапеште - третий в истории этого вида спорта, и его пропускает действующий чемпион - команду РФ отстранили от турнира из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Что касается "сине-желтых", то они впервые попали на мировое первенство по этому виду спорта. Украинская сборная стала одной из 42 участниц турнира, разделенных на восемь групп - в каждой по пять или по шесть сборных. На ЧМ сборная Украины играет в группе F - против Англии, Португалии, Туниса и Аргентины.

После второго тура сборная Украины с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице группы F. Следующую игру украинцы проведут 14 сентября против Аргентины. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

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